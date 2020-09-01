Детская школа искусств в Ялуторовском района построена на 99%

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Детская школа искусств в с. Киёво Ялуторовского района построена на 99 %. На объекте идут пусконаладочные работы, готовятся документы на ввод здания в эксплуатацию, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство детской школы искусств был заключен в сентябре 2019 года, срок работ по контракту составлял 14 месяцев.

В здания переменной этажности общей площадью более 900 кв. метров разместится концертный зал вместимостью 97 человек с костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством, помещения для обжига керамических изделий.

Для посетителей на территории школы предусмотрена наземная автопарковка.

"Киёвская детская школа искусств" в 2019 году отметила свое 30-летие, дата ее открытия 2 декабря 1989 года, тогда в первый год обучения приняли 20 детей. За время своего существования коллектив ДШИ не раз становился победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.