  • 15 сентября 202015.09.2020вторник
  • USD74,7148
    EUR88,5819
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Детская школа искусств в Ялуторовском района построена на 99%

Экономика, 16:04 15 сентября 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Детская школа искусств в с. Киёво Ялуторовского района построена на 99 %. На объекте идут пусконаладочные работы, готовятся документы на ввод здания в эксплуатацию, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство детской школы искусств был заключен в сентябре 2019 года, срок работ по контракту составлял 14 месяцев.

В здания переменной этажности общей площадью более 900 кв. метров разместится концертный зал вместимостью 97 человек с костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством, помещения для обжига керамических изделий.

Для посетителей на территории школы предусмотрена наземная автопарковка.

"Киёвская детская школа искусств" в 2019 году отметила свое 30-летие, дата ее открытия 2 декабря 1989 года, тогда в первый год обучения приняли 20 детей. За время своего существования коллектив ДШИ не раз становился победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , детская школа искусств , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 15.09.2020Детская школа искусств в Ялуторовском района построена на 99%
14:33 15.09.2020Более двух тысяч тюменских семей получили региональный маткапитал на первенца
14:25 15.09.2020Агрохолдинг "Юбилейный" построит завод в Курганской области
14:14 15.09.2020В Тюменской области выплаты получают около пяти тысяч многодетных семей