Тюменцы довольны отдыхом в Крыму по путевкам "Мать и дитя"

| Фото: скрин с видео телеканала Черноморского района Республики Крым | Фото: скрин с видео телеканала Черноморского района Республики Крым

Гостевые дома и базы отдыха в селе Межводное Черноморского района Республики Крым, где отдыхают жители Тюменской области по программе "Мать и дитя", проинспектировала президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" Лариса Шилова. Об этом сообщает телеканал Черноморского района Республики Крым.

Специалисты ассоциации вместе с руководителем проверили пищеблоки, столовые, номера и территории общего пользования. Особое внимание уделили соблюдению требований Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Лариса Шилова также пообщалась с земляками, чтобы узнать их мнение о качестве сервиса.

Тюменка Светлана Ляхова уже во второй раз приехала вместе с ребенком на базу отдыха "Дружба". Она отмечает, что уровень обслуживания в сравнении очень поднялся. "Здесь тихо и спокойно, в отличие от южного берега, где тоже много интересного, но с детьми в период пандемии мы предпочли уехать в глубинку. По программе отпуск и оздоровление выходят дешевле, мы оплачиваем только билеты. Нравится и база, и сам поселок, чистое море", - делится впечатлениями жительница Тюмени. Она отметила, что после отдыха в Крыму у ее ребенка надолго исчезают симптомы аллергического ринита.

Еще одна уроженка Тюменской области Татьяна Белова впервые на базе "Дружба", но тоже очень довольна. Рассказывает, что приехала сюда по рекомендации друзей с шестилетней дочкой, которая зимой переболела пневмонией. Гостья высоко оценила песчаный пляж, благоустройство территории базы отдыха и поблагодарила губернатора Тюменской области Александра Моора за то, что такие программы, как "Мать и дитя", действуют в регионе и развиваются.

Тюменка Светлана Рахматуллина с двумя детьми разместилась в гостевом доме "Лидия". У старшей дочки - астма, у младшей - кожные заболевания. Такой отдых им просто необходим, уверена мама. "Мы приехали в отличную погоду, сам отель замечательный, персонал, отношение к нам, услуги, питание, все нравится", - сообщила она.

Уровень обслуживания в черноморских санаториях и гостевых домах в том числе растет и благодаря конференциям и семинарам, которые проводят для руководителей и сотрудников курортных организаций эксперты ассоциации "Мы вместе" на базе тюменской "Ребячьей республики".

Лариса Шилова высоко оценила подготовку туристических баз Черноморского района к сезону 2020 года. "Мы видим, что везде чистота, порядок, обработка, выполняются все предписания Роспотребнадзора. Всех земляков устраивает питание, сервис. Я считаю, что мы делаем одно общее доброе дело", - отметила она.

Напомним, путевки "Мать и дитя" в первую очередь рассчитаны на семьи, в которых дети состоят на диспансерном учете в организациях здравоохранения по заболеваниям дыхательной системы, атопическому дерматиту либо перенесли острую пневмонию и относятся к группе часто и длительно болеющих. Расходы на проживание и питание оплачиваются за счет средств областного бюджета, за проезд к месту отдыха и обратно платят отдыхающие. Каждый заезд рассчитан на 14 дней. В этом году сезон продлится до 30 сентября.

Дарья Казакова