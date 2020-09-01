Дополнительный набор выпускников открыт в ГАУ Северного Зауралья

| Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив) | Фото: ГАУ Северного Зауралья (архив)

Дополнительный набор на ряд перспективных специальностей открыт в Государственном аграрном университете Серверного Зауралья.

По информации регионального департамента образования и науки, с результатами ЕГЭ по биологии, русскому языку и математике выпускники могут подать документы на садоводов, агрономов, агрохимиков и агропочвоведов, технологов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарных экспертов, зоотехников. На направление водных биоресурсов и аквакультуры.

Если выпускник сдавал русский, математику и физику, ему можно поступить на направление агроинженерии.

"Специалисты всех этих профессий особенно востребованы для развития аграрного сектора, на который делает ставку Тюменская область. В рамках инвестпроектов на юге региона открываются новые предприятия, активно модернизируются уже существующие, увеличиваются мощности зерновых и овощеводческих хозяйств, мясомолочных ферм", - отметили в департаменте.

Обучение студентов, зачисленных в дополнительный период, будет вестись по индивидуальным планам. Для получения информации обращаться в приемную комиссию вуза по телефону (3452) 290-100.