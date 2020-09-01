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Тепло в дома тоболяков придет 18 сентября

Общество, 14:43 16 сентября 2020

компании "Тепло Тюмени" | Фото: компании "Тепло Тюмени"

Отопительный сезон в Тобольске начнется 18 сентября. Распоряжение об этом подписал глава города Максим Афанасьев.

Как рассказали в администрации города, все социальные объекты получили паспорта готовности к отопительному сезону 8 сентября. Отопление в учреждениях было подключено 10 сентября.

На сегодняшний день полностью подготовлена работа сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, готовы насосные станции, очистные сооружения. Заменены ветхие сети водопроводов и канализации. К работе в отопительный период готовы все 28 котельных.

В 2019 году тепло в дома тоболяков пришло 19 сентября.

Евгений Новоселов

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# отопительный сезон , Тобольск

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