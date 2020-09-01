Более четырех тысяч тюменских семей получили электронный сертификат на маткапитал

Фото: pfrf.ru Фото: pfrf.ru

Более 4 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал оформили в Тюменской области проактивно – без посещения отделений Пенсионного фонда и МФЦ.

Как рассказала управляющий отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова, к проактивной выдаче сертификатов в регионе приступили 15 апреля. Пенсионный фонд самостоятельно запрашивает данные семьи через межведомственное взаимодействие, результат появляется в личном кабинете мамы на сайте ПФР и на госуслугах.

"Еще одно новшество – сертификат теперь всем мамам оформляется в электронном виде. На привычном бланке его уже не распечатывают. При желании заявитель может получить бумажную копию, заверенную руководителем органа по месту обращения, или выписку из федерального реестра", - отметила Алефтина Чалкова.

Она напомнила, что в 2020 году сумма материнского (семейного) капитала выросла до 616 тыс. 617 рублей. Ее получают семьи, где появился второй ребенок или последующий, если раньше право на маткапитал у семьи не возникало. 466 тыс. 617 рублей получат семьи, где второй малыш родился с 2007 года по 2019. Столько же составит сумма материнского капитала за первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года.

Узнать подробнее о федеральном материнском капитале и выплатах из него можно по тел. Регионального контакт-центра: 8-800-600-01-82, 8 (3452) 56-25-00.

Евгения Шевцова