  • 17 сентября 202017.09.2020четверг
  • USD74,9278
    EUR88,8644
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменского браконьера оштрафовали за отстрел косуль

Происшествия, 10:43 17 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Браконьера, виновного в отстреле двух косуль, осудили в Сорокинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2020 года 43-летний житель Тюмени приехал в отпуск в с. Большое Сорокино. На автомобиле ВАЗ-21103 он поехал на охоту в лес и в запрещенные сроки убил двух косуль. Туши животных браконьер разделал на части и сложил в багажник автомобиля.

По дороге домой на одной из сельских улиц машину остановили инспекторы ДПС. Водитель заметно нервничал и пытался отвести полицейских от автомобиля. В ходе досмотре было обнаружено мясо косуль.

Браконьер причинил ущерб природе на сумму 80 тыс. рублей, который он возместил добровольно. Суд оштрафовал браконьера на 90 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьер , косуля , Сорокинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 17.09.2020Житель Тобольска получил ожоги в овощной яме
11:32 17.09.2020В Нижнетавдинском районе ищут пропавшего грибника
10:43 17.09.2020Тюменского браконьера оштрафовали за отстрел косуль
10:21 17.09.2020Пожилой пешеход попал под машину по дороге в Каменку