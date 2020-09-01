Тюменского браконьера оштрафовали за отстрел косуль

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Браконьера, виновного в отстреле двух косуль, осудили в Сорокинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2020 года 43-летний житель Тюмени приехал в отпуск в с. Большое Сорокино. На автомобиле ВАЗ-21103 он поехал на охоту в лес и в запрещенные сроки убил двух косуль. Туши животных браконьер разделал на части и сложил в багажник автомобиля.

По дороге домой на одной из сельских улиц машину остановили инспекторы ДПС. Водитель заметно нервничал и пытался отвести полицейских от автомобиля. В ходе досмотре было обнаружено мясо косуль.

Браконьер причинил ущерб природе на сумму 80 тыс. рублей, который он возместил добровольно. Суд оштрафовал браконьера на 90 тыс. рублей.