О роли кино в образовании и воспитании детей будут говорить в Тюмени

| Фото: из сообщества "Ноль плюс" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ноль плюс" во ВКонтакте (архив)

Международный форум “Кинопедагогика” развернется в большом конференц-зале администрации Тюмени 25 сентября с 10 до 17 часов, сообщают организаторы.

Событие посвящено популяризации существующих методов и практик применения кино в системе образования и воспитательном процессе.

Форум соберет экспертов и практиков медиаобразования и кинопедагогики из России и зарубежья, руководителей ведомств образования, культуры, социальной и молодежной политики субъектов РФ, педагогов и работников культуры. На него съедутся практикующие кино- и медиапедагоги, методисты и ведущие киноклубов, а также кинопроизводители и авторы образовательных кино- и видеопроектов.

Среди спикеров руководители Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ, руководитель объединения объемно-кукольной анимации киностудии "Союзмультфильм" Сергей Струсовский, руководитель департамента образования североирландского агентства "Screen" Бернард МакКлоски, лектор по цифровой грамотности Шеффилдского университета Бэкки Пэрри.

Кроме того, в программе форума серия выездных мастер-классов по кинопедагогике, которые состоятся в различных учреждениях образования и культуры Тюмени. Участие в масштабном мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на сайте.

Форум "Кинопедагогика" состоится в Тюмени в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", который пройдет в городе Тюмени с 21 по 27 сентября.