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В Тобольске задержали водителя с пакетом гашиша

Происшествия, 17:48 17 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в хранении около двух килограммов гашиша, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ДПС на проспекте Дзираева остановили водителя, который управлял автомобилем без включенных фар. При проверке документов мужчина заметно нервничал, полицейскими принято решение о осмотре машины. В салоне транспорта сотрудниками ДПС обнаружен и изъят пакет с гашишем, общей массой около 2 кг.

Ранее судимый 28-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что пакет с наркотиком нашел в лесу и решил его оставить для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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# наркотики , Тобольск

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