Генпрокуратура возобновит дело о гибели детей на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ДТП под Ханты-Мансийском | Фото: sledcom.ru. Архив ДТП под Ханты-Мансийском | Фото: sledcom.ru. Архив

Новые обстоятельства открылись в ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей из Югры. Уголовное дело будет возобновлено, оно уже направлено в Генпрокуратуру. Данное решение принял суд Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА Новости.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО – Югры определила: заключение заместителя генерального прокурора удовлетворить и возобновить производство по иным новым обстоятельствам по уголовному делу в отношении осужденных Саитханова, Зайнуллина, Сидорука, Тарасовой. Приговор Ханты-Мансийского районного суда от 5 февраля 2018 года - отменить", - сказала судья, уточнив, что дело будет возвращено в Генпрокуратуру.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

В феврале 2018 года суд вынес приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова. Экс-директора спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены, обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.

В конце августа в суде ХМАО сообщили, что на сентябрь назначено заседание, в ходе которого коллегия рассмотрит возможность пересмотра приговора по данному делу.

Один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин пояснил, что Генпрокуратура согласилась с доводами следствия и направила в суд заключение из-за вновь открывшихся обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости отмены приговора и пересмотра дела.

"Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват. Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист.

Адвокат Тарасовой Иван Анисимов подчеркнул, что решение об обжаловании определения суда будет зависеть от мнения его подзащитной.

"Будем думать, потому что мы три инстанции подряд пытались обжаловать решение по тем же обстоятельствам", - пояснил он.