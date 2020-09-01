Из Тюмени в Екатеринбург можно улететь пять раз в неделю

| Фото: Utair | Фото: Utair

Пять раз в неделю начнет выполнять рейсы из Тюмени в Екатеринбург Utair c 1 октября, сообщает авиакомпания.

По вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям вылет из Тюмени - в 9 часов 20 минут.

Отправление из Екатеринбурга по вторникам и субботам в 22 часа, по средам — в 17 часов 50 минут, по четвергам и воскресеньям — в 17 часов 30 минут. Время в пути составит один час десять минут.

"Мы продолжаем развивать географию полетов из Тюмени, потому что они востребованы у пассажиров. Рейс в Екатеринбург будет выполнять комфортабельный самолет ATR 72 на 70 кресел. Билеты от 1 тысячи 515 рублей можно приобрести на сайте utair.ru или в мобильном приложении авиакомпании", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.