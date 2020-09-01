Тюменцев научат создавать чокеры из бисера

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мастер-класс по созданию чокеров из бисера и бусин начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 19 сентября в 14 часов, сообщают организаторы.

Автор тюменского бренда аксессуаров "Перелетная рыба" Ирина Орлова расскажет, как самому создать стильное украшение.

"На мастер-классе Ирины ты попробуешь собственными руками создать чокер на шею из бисера и бусин. Все необходимые материалы для работы мы предоставим, а готовое украшение можно будет забрать с собой", — рассказали организаторы.

Записаться можно в комментариях к посту.