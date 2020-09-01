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Тюменцев научат создавать чокеры из бисера

Общество, 17:54 18 сентября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мастер-класс по созданию чокеров из бисера и бусин начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 19 сентября в 14 часов, сообщают организаторы.

Автор тюменского бренда аксессуаров "Перелетная рыба" Ирина Орлова расскажет, как самому создать стильное украшение.

"На мастер-классе Ирины ты попробуешь собственными руками создать чокер на шею из бисера и бусин. Все необходимые материалы для работы мы предоставим, а готовое украшение можно будет забрать с собой", — рассказали организаторы.

Записаться можно в комментариях к посту.

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# мастер-класс , украшения

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