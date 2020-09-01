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Видеоролик к 125-летию Сергея Есенина запишут тюменцы

Общество, 17:25 19 сентября 2020

www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Онлайн-марафон "Есенинские строки" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 21 сентября, сообщает учреждение.

Акция состоится в рамках Всероссийской есенинской недели (28 сентября - 3 октября), посвященной 125-летию русского поэта Сергея Есенина.

Читатели и сотрудники библиотеки вместе запишут видеоролик, в котором будут читать стихотворение поэта "Письмо матери".

Коллективный видеоролик опубликуют 3 октября, в день рождения поэта.

Марафон пройдет в группах социальных сетей библиотеки в Instagram и ВКонтакте.

Для участников 12+

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# Тюменская областная научная библиотека

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