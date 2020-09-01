Видеоролик к 125-летию Сергея Есенина запишут тюменцы
| Фото: www.tonb.ru
Онлайн-марафон "Есенинские строки" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 21 сентября, сообщает учреждение.
Акция состоится в рамках Всероссийской есенинской недели (28 сентября - 3 октября), посвященной 125-летию русского поэта Сергея Есенина.
Читатели и сотрудники библиотеки вместе запишут видеоролик, в котором будут читать стихотворение поэта "Письмо матери".
Коллективный видеоролик опубликуют 3 октября, в день рождения поэта.
Марафон пройдет в группах социальных сетей библиотеки в Instagram и ВКонтакте.
Для участников 12+