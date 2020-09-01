Школьники Тобольского района получили новую спортплощадку

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новую спортивную площадку открыли на территории школы с. Ворогушино Тобольского района. Объект построен при поддержке компании "СИБУР" по программе социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба муниципалитета.

Многофункциональная площадка рассчитана на любителей игр в баскетбол, мини-футбол, волейбол. 66 учащихся сельской школы смогут на ней отрабатывать спортивные навыки. Коллектив школы поздравили с этим событием глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, начальник отдела по связям с государственными органами компании "СИБУР" Елена Бельская.

В 2019 году Ворогушинская школа подала проект "Спорт для сельских жителей" на конкурс, который ежегодно проводит компания "СИБУР". Инициативу признали лучшей в номинации "Спорт" и реализовали в 2020 году.

"Благодарю нашего давнего и надежного партнера компанию "СИБУР" за такой отличный подарок. Ребятам желаю больших спортивных побед!" - сказал Леонид Митрюшкин, который первым подал мяч в футбольные ворота новой площадки.