Школьники Тобольского района получили новую спортплощадку
Новую спортивную площадку открыли на территории школы с. Ворогушино Тобольского района. Объект построен при поддержке компании "СИБУР" по программе социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба муниципалитета.
Многофункциональная площадка рассчитана на любителей игр в баскетбол, мини-футбол, волейбол. 66 учащихся сельской школы смогут на ней отрабатывать спортивные навыки. Коллектив школы поздравили с этим событием глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, начальник отдела по связям с государственными органами компании "СИБУР" Елена Бельская.
В 2019 году Ворогушинская школа подала проект "Спорт для сельских жителей" на конкурс, который ежегодно проводит компания "СИБУР". Инициативу признали лучшей в номинации "Спорт" и реализовали в 2020 году.
"Благодарю нашего давнего и надежного партнера компанию "СИБУР" за такой отличный подарок. Ребятам желаю больших спортивных побед!" - сказал Леонид Митрюшкин, который первым подал мяч в футбольные ворота новой площадки.