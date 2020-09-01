Тюменский детский омбудсмен рассказал, как изменилась жизнь семей в период пандемии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ухудшения ситуации в семьях за период самоизоляции в регионе не зафиксировано, сказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Он отметил, что статистика по типичным обращениям в службу детского омбудсмена, - по потере жилья или конфликтам при разводе родителей, - показывает, что особенной разницы с предыдущими годами нет. Был зафиксирован случай ухода ребенка из дома из-за конфликтных отношений, но в целом ситуация говорит о том, что родители, вольно или невольно, стали качественнее контролировать детей. Заметно возросла востребованность социальных служб, особенно в части реализации мер поддержки, предложенных президентом.

Тема с выплатами семьям с детьми была очень острой, и служба уполномоченного работала в сотрудничестве с региональным отделением пенсионного фонда. По словам Андрея Степанова, ведомство реагировало на обращения оперативно, и были случаи, когда гражданин, обратившийся утром с вопросом о том, что пособие не пришло, вечером уже благодарил и сообщал, что деньги пришли.

Спикер обратил внимание на то, что у жителей Тюменской области серьезно изменилась внутренняя позиция в отношении к собственному здоровью, выросла культура отношения к общественному здоровью - уже редко где встретишь людей без масок, особенно в учреждениях социальной сферы.

"В период ограничительных мер мы не ослабили внимания к профилактике правонарушений и вместе с коллегами из правоохранительных органов отмечаем снижение их числа и со стороны несовершеннолетних, и в отношении несовершеннолетних. Внутри статистика разная, но в целом количество преступлений сократилось", - сообщил Андрей Степанов.

Уполномоченный по правам детей заметил, что когда семьи оказались внутри домашней обстановки на долгое время вместе, для многих это оказалось большим испытанием. Возросла востребованность настольных игр, потому что нужно было организовывать совместный досуг.

"Оказалось, что в наш динамичный век, по меткому выражению одного из педагогов, процесс воспитания был заменен процессом логистики, а навыки общения с детьми потеряны. В интернете было много мемов на тему того, почему нельзя было в карантин оставить детей в школах и тому подобных вещей. Всеми ругаемая школа на практике оказалась таким востребованным социальным институтом, что достаточно было нескольких недель, чтобы дети соскучились по друзьям и учителям", - пояснил он.

Причиной тому была не только нехватка живого общения, но и сложности, с которыми столкнулись родители и педагоги при организации онлайн-обучения. При этом результат ЕГЭ у ребят этого года оказался выше, чем в 2019 году. По мнению Андрея Степанова, это стало возможным, потому что дети смогли сосредоточиться на стратегических предметах, которые им нужны, и больше уделять им время, а родители непосредственно включились в процесс обучения, потому что переложить его было не на кого. Произошло это не без психологических срывов, но и с победами.

"Мало того - мы конкретно общались со старшеклассниками, которые сказали, что им такая форма обучения подходит больше, чем офлайн. Девятиклассник, с которым я работал и который больше, чем на "тройки", никогда не тянул, к своему удивлению и удивлению педагогов практически без троек окончил очередной класс. Это связано с особенностями психологии восприятия, положения ребенка в социуме класса, умением публично выступать и другими факторами", - считает детский омбудсмен.

Однозначно оценить влияние пандемии на обстановку в тюменских семьях невозможно, подчеркнул он. Понятны отрицательные стороны и последствия, но, как ни странно, выявились и положительные, в части общения, создания в доме теплой семейной атмосферы, отношения между поколениями - внуки много времени проводили с бабушками и дедушками, заботились о них.

Дарья Казакова