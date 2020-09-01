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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия открывает границы с четырьмя странами

Политика, 19:07 20 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россия открывает авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией с 21 сентября, с Южной Кореей - с 27 сентября, сообщает правительство страны.

Россияне смогут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Города прилета: в Казахстане - Нур-Султан, в Киргизии - Бишкек, в Белоруссии - Минск, в Южной Корее - Сеул.

Распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан этих четырех стран и тем, кто имеет там вид на жительство, утверждено. Они могут приехать в Россию именно через воздушные пункты пропуска.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 16 марта 2020 года № 635-р.

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# Белоруссия , Казахстан , Киргизия , коронавирус , путешествия , туризм , Южная Корея

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