Мужчина с COVID-19 cкончался в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

64-летний мужчина с двухсторонней вирусной пневмонией и полиорганной недостаточностью на фоне хронического заболевания скончался в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб 19 сентября.

За минувшие сутки в регионе подтвердили 64 новых случая заболевания, в том числе у двух детей. Всего с начала пандемии выявили 8 тыс. 754 случая.

Выздоровели 24 человека. За весь период - 7 тыс. 402.

Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением остаются 806 человек, 2 тыс. 945 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.