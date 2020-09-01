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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мужчина с COVID-19 cкончался в Тюменской области

Общество, 15:19 19 сентября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

64-летний мужчина с двухсторонней вирусной пневмонией и полиорганной недостаточностью на фоне хронического заболевания скончался в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб 19 сентября.

За минувшие сутки в регионе подтвердили 64 новых случая заболевания, в том числе у двух детей. Всего с начала пандемии выявили 8 тыс. 754 случая.

Выздоровели 24 человека. За весь период - 7 тыс. 402.

Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением остаются 806 человек, 2 тыс. 945 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирусная инфекция

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