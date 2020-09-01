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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции

Общество, 17:38 18 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции.

Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"В регионе за последние две недели отмечается рост преимущественно за счет взрослого населения от 50 до 59 случаев коронавирусной инфекции. Среди детей с начала сентября заболеваемость ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца на 23%", – сообщила оперштабу Галина Шарухо.

Она отметила, что в настоящее время вопрос о введении режима самоизоляции не рассматривается.

"Масочный режим – обязательное требование при регистрирующейся заболеваемости COVID-19. Решение об его отмене, как и других ограничений, принимается после стабилизации эпидемической ситуации с учетом рисков ее возможного осложнения. После снятия всех ограничений", – подчеркнула руководитель регионального Роспотребнадзора.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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