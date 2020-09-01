62 случая COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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62 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за последние сутки по данным на 20 сентября. Всего в России выявлено 6 тыс. 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 22,7 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 тыс. 895 человек.

В Москве 860 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 214, в Московской области - 188.

В Свердловской области заболели 120 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе - 98, в Челябинской области - 69, на Ямале - 63, в Курганской области - 27.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 млн 103 тыс. 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 тыс. 418 летальных исходов, выздоровели 909 тыс. 357 человек.