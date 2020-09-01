Пятеро детей заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки
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Пятеро детей заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб 20 сентября.
В регионе также подтвердили 62 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии выявили 8 тыс. 816 случаев.
За весь период выздоровели 7 тыс. 402.
Десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Под медицинским наблюдением остаются 824 человека, 2 тыс. 945 человек - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.