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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятеро детей заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки

Общество, 13:54 20 сентября 2020

www.mos.ru

Пятеро детей заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб 20 сентября.

В регионе также подтвердили 62 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии выявили 8 тыс. 816 случаев.

За весь период выздоровели 7 тыс. 402.

Десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением остаются 824 человека, 2 тыс. 945 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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