Всероссийский экологический диктант пройдет в двух форматах

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Всероссийский экологический диктант стартует во Всемирный день вторичной переработки отходов 15 ноября, сообщает Минпросвещения РФ.

Диктант рассчитан на участников всех возрастов и пройдет в течение двух дней как в очном режиме, так и в онлайн-формате на портале проекта.

В зависимости от количества баллов определяются победители – они получат призы от организаторов, остальным участникам будут выданы сертификаты.