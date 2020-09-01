Всероссийский экологический диктант пройдет в двух форматах
| Фото: Минпросвещения РФ
Всероссийский экологический диктант стартует во Всемирный день вторичной переработки отходов 15 ноября, сообщает Минпросвещения РФ.
Диктант рассчитан на участников всех возрастов и пройдет в течение двух дней как в очном режиме, так и в онлайн-формате на портале проекта.
В зависимости от количества баллов определяются победители – они получат призы от организаторов, остальным участникам будут выданы сертификаты.