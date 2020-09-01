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Всероссийский экологический диктант пройдет в двух форматах

Общество, 08:15 23 сентября 2020

Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Всероссийский экологический диктант стартует во Всемирный день вторичной переработки отходов 15 ноября, сообщает Минпросвещения РФ.

Диктант рассчитан на участников всех возрастов и пройдет в течение двух дней как в очном режиме, так и в онлайн-формате на портале проекта.

В зависимости от количества баллов определяются победители – они получат призы от организаторов, остальным участникам будут выданы сертификаты.

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# диктант , Минпросвещения РФ , переработка , экология

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