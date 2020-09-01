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Представители РАН оценили работу лабораторий ТюмГУ

Общество, 15:45 23 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Важность создания "молодежных" лабораторий, в которых формируются новые научные коллективы с перспективными тематиками исследований, подчеркнул председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Вместе с главным ученым секретарем, директором Института теплофизики им. С.С.Кутателадзе академиком Дмитрием Марковичем Валентин Пармон посетил исследовательские лаборатории Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO).

В ТюмГУ в 2020 году по нацпроекту "Наука" открыто три новых "молодежных" лаборатории, получивших финансирование Министерства науки и высшего образования РФ. Особый интерес гостей вызвали результаты исследований лаборатории фотоники и микрофлюидики и лаборатории микрогидродинамических технологий. Делегация познакомилась с коллективом лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы. Гостям вуза продемонстрировали работы по исследовательским проектам, выполняемым по государственному заданию на НИР.

Помимо научного интереса к работам тюменских ученых, знакомство с результатами научных исследований в ТюмГУ позволит встроить проекты университетских ученых в научную повестку СО РАН, выстроить сотрудничество с профильными научными институтами Новосибирского академгородка и другими научными центрами РАН.

Исполняющий обязанности первого проректора ТюмГУ Андрей Толстиков проинформировал руководство РАН о новых приоритетах научно-исследовательской деятельности ТюмГУ, о возможностях углубления взаимодействия с СО РАН при федеральной поддержке программы стратегического академического лидерства.

По итогам визита был отмечен высокий уровень взаимодействия научных коллективов ТюмГУ с профильными институтами СО РАН. Обсуждались перспективы включения ученых ТюмГУ в состав Объединенных ученых советов Сибирского отделения РАН.

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