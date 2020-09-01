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Тюменский филармонический оркестр откроет сезон "Славянским маршем"

Общество, 18:08 23 сентября 2020

пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Ценителей классической музыки приглашают в филармонию на открытие шестого симфонического сезона 24 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Концерт приурочен к 180-летию Петра Чайковского и пройдет в одном отделении. В программе прозвучат Симфония № 5 и "Славянский марш".

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте Тюменской филармонии. Телефон для справок 68-78-78.

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# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр , Тюменское концертно-театральное объединение

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