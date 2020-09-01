Единые комплекты заданий для всероссийской олимпиады поступят в школы региона

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Тюменская область вошла в число регионов, которые получат единые комплекты заданий по 24 предметам всероссийской олимпиады школьников. Их разработали авторские коллективы центра "Сириус" и регионального центра "Новое поколение", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Это значит, что более легких или более сложных заданий в разных населенных пунктах не будет, все участники будут находиться в равных условиях.

По словам организаторов, задания олимпиады составлены таким образом, чтобы выявить способность детей нестандартно мыслить и находить нетривиальные решения. Написать олимпиаду смогут, в том числе, школьники, которые находятся на домашнем обучении. Для этого достаточно сообщить учителю о желании участвовать, а родителям подтвердить свое согласие.

Школьный этап олимпиады стартует 1 октября. Финалистам предстоит подтвердить свои звания на муниципальном и региональном уровнях, после чего их ждет заключительный всероссийский этап.

Напомним, победители или призеры на заключительном этапе всероссийской олимпиады могут поступить в вуз по профилю олимпиады без экзаменов.