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Фронтовик из Тобольска отметил вековой юбилей

Общество, 18:00 23 сентября 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Уроженец Тобольска, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Кузьмич Ильиных отметил 100-летний день рождения 23 сентября.

Фронтовика поздравил глава города Максим Афанасьев. В своем аккаунте в Instagram он выразил слова признательности и благодарности солдату Победы.

"От всей души поздравляю Дмитрия Кузьмича с юбилеем. Желаю здоровья, счастья, тепла близких. Такие юбилеи для всех нас повод порадоваться, улыбнуться и сказать теплые слова в адрес ветерана. Тобольск гордится своими героями!", - сказал он.

Дмитрий Кузьмич Ильиных прошел всю Великую Отечественную войну, служил в звании ефрейтора на Ленинградском фронте. Участвовал в освобождении Ленинграда, Польши, Австрии, Германии. Победу встретил в Праге. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени и другими наградами.

Анжела Лебедева

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# ветеран , день рождения , Тобольск

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