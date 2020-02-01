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Тюменский ветеран войны Андрей Рыбак празднует 95-летний юбилей

Общество, 12:23 25 февраля 2020

| Фото: предоставлено ООД «Бессмертный полк России»

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Ветеран войны Андрей Васильевич Рыбак отмечает 95-летний юбилей со дня рождения. Об этом сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Андрей Васильевич Рыбак родился 25 февраля 1925 года в селе Малая Берёзовка Голышмановского района. В августе 1942 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. В марте 1943 года, после окончания Омского военного училища, направлен командиром взвода на Центральный фронт. После тяжелого ранения в боях на Орловско-Курской дуге был демобилизован в ноябре 1943 года.

Вся последующая жизнь Андрея Васильевича была связана с органами правопорядка. В октябре 1950 года он был назначен прокурором Новозаимского (ныне Заводоуковский) района, в сентябре 1955 года – Ишимского. В 1961-1965 годах - прокурор Тюменского района, с 1965 года - прокурор города Тюмени.

В мае 1970 года Андрей Васильевич был направлен на укрепление следственного аппарата в органы милиции. Он тридцать лет проработал заместителем начальника следственного управления областного УВД, полковник милиции в отставке. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также другими наградами.

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# Бессмертный полк , ветеран Великой Отечественной войны , день рождения

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