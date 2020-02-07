Ветеран Зоя Чугунова из Тюменского района отмечает 99 день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Чугунова | Фото: ООД "Бессмертный полк России" Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Чугунова | Фото: ООД "Бессмертный полк России"

Зоя Васильевна Чугунова родилась 7 февраля 1921 года в дер. Вакарино Казанского района, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

В 1939 году она окончила Ишимскую фельдшерско-акушерскую школу, получив профессию медицинской сестры, и до начала войны работала в Ильинской больнице. В августе 1941-го призвана в ряды Красной Армии, службу начала на строительстве госпиталя на станции "Приморская" на Дальнем Востоке, там же и служила. Участник войны с Японией демобилизовалась в 1946 году. После этого жила с мужем в Северной Корее, Башкирии. В 50-х годах Зоя Васильевна с семьей вернулась в Казанку, где долгое время работала старшей медсестрой в районной больнице.

Ветеран имеет правительственные награды: медаль "За победу над Японией", полученную в 1945 году, "За боевые заслуги", орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали, значок "Отличник здравоохранения". В настоящее время проживает в с. Луговое Тюменского района.