93 года празднует тюменский ветеран Борис Мишатин

| Фото: ООД «Бессмертный полк России» | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

93 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Борису Мишатину 16 января 2020 года.

Борис Алексеевич Мишатин — один из последних могикан ныне здравствующих тюменских журналистов-участников Великой Отечественной войны. Так о ветеране выразился сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

Борис Мишатин родился 16 января 1927 года в железнодорожном поселке Слюдянка Иркутской области. Жил в Тюмени с 1937 года.

Ветеран участвовал в войне с Японией торпедистом в составе первой Краснознаменной бригады торпедных катеров Тихоокеанского флота, гвардии старшина первой статьи.

Демобилизовавшись в 1950 году, вернулся в Тюмень, связав всю свою жизнь со спортом. Добился немалых успехов и на этом поле боя: Борис Мишатин - заслуженный тренер России по конькобежному спорту, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный судья по спорту СССР, а также родоначальник тюменского футбольного радиорепортажа.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени, "Знак Почета", медалью Нахимова, государственной наградой КНДР "За освобождение Кореи" и другими многочисленными наградами. Ныне проживает в Москве.

По материалам сопредседателя ООД "Бессмертный полк России" Геннадия Иванова

Ирина Ромашкина