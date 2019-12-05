Тюменский ветеран Михаил Воробьев празднует 98 лет

| Фото: ООД «Бессмертный полк России» | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

Ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного парада 7 ноября 1941 года Михаил Воробьёв празднует 98-й день рождения.

Участник Великой Отечественной войны, танкист, артиллерист Михаил Воробьёв родился в селе Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области 5 декабря 1921 года. Об этом сообщил сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

В 1939 году, окончив ускоренные курсы в педучилище, Михаил Алексеевич работал учителем начальных классов. В ряды Красной армии его призвали в марте 1941-го. Служил наводчиком в отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе в Киеве, присягу принял 1 мая на Крещатике, там же участвовал в первомайском параде.

Война его разбудила "ровно в четыре часа", когда немцы начали бомбить Киев. Вместе с Красной армией познал горечь отступления, вплоть до Москвы. Осенью 1941 года в подмосковном Наро-Фоминске при формировании 31-й танковой бригады был зачислен в экипаж башнером. В составе экипажа танка Т-34 участвовал в легендарном параде 7 ноября 1941 года в Москве, после которого сразу же с Красной площади его танковая бригада направилась на передовую под Серпухов. День его 20-летия совпал с началом контрнаступления советских войск под Москвой, закончившегося разгромом немецких войск.

Дальнейшие фронтовые дороги воина-сибиряка, снова ставшего артиллеристом, связаны со сражениями под Белгородом, Харьковом, исторической битвой под Прохоровкой на Курской дуге. Освобождал города Богодухов, Мерефу, принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. Воевал в Белоруссии, Румынии, освобождал литовские города Каунас и Вильнюс, Шауляй. За время войны сражался на Воронежском, Западном, Степном, Юго-Западном, Центральном, втором Украинском и третьем Белорусском фронтах. Был наводчиком орудия, командиром расчета, младшим сержантом.

"Во время налетов немецкой авиации в деревне Арестово Сычёвского района, находясь в опасности артиллерийского обстрела противником, орудие, в котором работал товарищ Воробьёв, несмотря ни на что, вело точный огонь по противнику и сбило три фашистских самолета… Всего орудие, где работает наводчиком товарищ Воробьёв, имеет на своем счету пять сбитых и два подбитых немецких самолета", - записано в наградном листе к первому ордену Красной Звезды.

В боях за город Вильнюс Михаил Воробьев награжден второй Красной Звездой: "Вот здесь товарищ Воробьёв показал себя и сбил из пулемета самолет противника Хейнкель 111, который сгорел в расположении наших войск с грузом для противника".

Победу встретил в Горьковском военно-политическом училище им. М. В. Фрунзе, после окончания которого ему было присвоено звание лейтенанта. Но так как стране уже требовались учителя, стать кадровым военным ему было не суждено: в декабре 1945 года последовала демобилизация.

Вернувшись в Ялуторовск, работал заместителем директора по политчасти в ФЗУ № 4, в горторге – инженером по охране труда, инженером по технике безопасности на лесозаводе. Уже находясь на пенсии, несколько лет занимал должность начальника штаба гражданской обороны.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды и многочисленными другими наградами. В 2012 году ему был вручен диплом форума "Общественное признание" за выдающиеся заслуги перед Отечеством. В том же году на параде в Тюмени в День Победы майор в отставке Михаил Воробьёв был знаменосцем.

На доме, где проживает ветеран, установлена памятная доска, напоминающая жителям Ялуторовска, что Михаил Алексеевич был участником легендарного парада 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади.

Ирина Ромашкина