Тюменцы отметили день рождения фронтовика-участника Парада Победы

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

День рождения жителя Тюмени - участника Парада Победы Михаила Андреевича Никишина отметили в Тюмени у дома № 12 по ул. Свердлова. На доме сменили именную табличку ветерана, сообщает администрация города.

15 ноября Михаилу Никишину исполнилось 98 лет, по инициативе Тюменского регионального отделения движения "Бессмертный полк России" на девятиэтажке заменили доску, напоминающую о том, что в этом обычном доме живет легендарный фронтовик, участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, который последние годы является неизменным знаменосцем на тюменском параде Победы.

"Михаил Андреевич, как всегда, бодр, настроение у него хорошее. Мы решили приурочить установку новой таблички ко дню его рождения. Михаил Никишин единственный в Тюменской области живой участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Кстати, не так давно одну из тюменских улиц, расположенных в районе Мыса, назвали улицей Парада Победы. В Ялуторовске мы установили именную табличку на доме участника парада 7 ноября 1941 года Михаила Алексеевича Воробьева, ему 5 декабря тоже исполнится 98 лет, – рассказал сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Фронтовик поблагодарил организаторов и всех присутствующих за внимание: "Спасибо вам большое, что не забываете фронтовиков, которые прошли тяжелейшие годы, выдержали и победили мощнейшую армию гитлеровской Германии. Я желаю вам всех успехов в службе, в жизни и чтобы помнили о том, что фронтовики в Тюмени еще есть!"

Напомним, Михаил Никишин попал на фронт весной 1941 года, в возрасте 19 лет. После ускоренной подготовки новобранцев был направлен в Белоруссию. Уже в июне впервые вступил в бой с фашистами.

На его счету ожесточенные битвы за Москву, за Днепр. Под Харьковом танк Михаила Никишина был подбит, а он, командир, получил ожоги, был контужен и направлен в госпиталь Наро-Фоминска. Часть, в которой служил танкист, определили для участия в Параде Победы.

Послевоенная жизнь Михаила Никишина была связана с армией, он закончил военный институт, работал в штабе Сибирского округа. 13 лет, начиная с 1960 года, преподавал в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище огневую подготовку.