Труженик тыла Елизавета Гусева отметила столетие

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Вековой юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла) Елизавета Гусева из с. Онохино Тюменского района 17 октября.

Как сообщает администрация Тюменского района, поздравления с вековым юбилеем Елизавета Ксенофонтовна принимала от заместителя главы Тюменского района Ольги Зиминой, главы Онохинского муниципального образования Алексея Корсакова.

В Онохино юбилярша проживает с 2011 года с дочерью и зятем. Любит работать в саду, читает книги, радуется общению с внуками, правнуками и бывшими учениками. Односельчане знают, что век жизни Елизаветы Гусевой сложились непросто.

Она родилась в башкирском селе Петровское 17 октября 1919 года в дружной крестьянской семье. В 1931 году семью раскулачили, выселили из родного дома и направили на строительство Беломорского канала. Маленькой Лизе запретили посещать школу. Чтобы выжить, девочке приходилось много работать. Она сидела с соседскими детьми, убиралась в доме, за что ей платили хлебом. Мама ушла из жизни, когда Лизе было 14 лет. На воспитание ее забрали бабушка с дедушкой.

После окончания педагогического училища в Стерлитамаке Елизавета Ксенофонтовна пошла работать в школу учителем начальных классов. В 1943 году молодую учительницу перевели в малокомплектную школу заведующей. Здесь она работала с детьми разного возраста и для каждого находила доброе слово, учила ребят не только читать и писать, но и трудиться, всегда подавала пример оптимизма и бодрости духа. В годы войны вместе с детьми работала в поле, молотила зерно на току, собирала вещи для фронта.

В декабре 1944 года Елизавета Гусева вышла замуж. Супруги прожили в счастливом браке 50 лет, воспитали двоих детей.

Елизавета Ксенофонтовна Гусева – ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла), ветеран труда. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", почетными грамотами и благодарственными письмами.