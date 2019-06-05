Тюменскому фронтовику, участнику трех войн, исполнилось 102 года
102 года исполнилось тюменскому фронтовику, участнику трех войн. Поздравили фронтовика первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов и заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в тюменском регионе Анатолий Коротаев.
Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Сергей Кочкин родился 5 июня 1917 года. "Семья у нас была большой, многодетной, и я – старший. В 21 год пришлось ухать из родного дома, потому что в 1938 году я был призван в Красную Армию", - сообщил ветеран.
Он воевал на Халхин-Голе, позже стал участником боевых действий войны с Финляндией и фашистской Германией. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Смоленска, Орши, Витебска, Минска и других городов. Штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен. "Одно из ранений и сейчас напоминает о себе, – рассказал Кочкин – до сих пор живу с осколком".
Свой трудовой путь он начал 13 января 1949 года и отдал железной дороге 40 лет жизни. Сергей Степанович участвовал в строительстве железных дорог Тюмень — Тобольск, Тобольск — Сургут, Сургут — Нижневартовск, Сургут — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Ямбург. Ему присвоено звание "Заслуженный экономист РСФСР", он также награжден знаком "Почетный транспортный строитель", а за трудовые успехи удостоен ордена Трудового Красного Знамени и "Знака Почета" и многих других наград.
Гости отметили, что ветеран – человек мужественный, и это качество он проявлял и на фронте, и в мирное время. Трудиться приходилось в тяжелейших условиях. Так, Сергей Кочкин вспоминает, как шло строительство железной дороги Тюмень - Сургут: суровые морозы, непроходимые болота, необходимость привозить стройматериалы, все это делало работу неимоверно сложной, однако в 1966 году первые 215 км путей сдали всего за 21 месяц.
"В моей жизни два главных праздника, - сказал ветеран. – Это 9 Мая и День железнодорожника".
Андрей Артюхов и Анатолий Коротаев поблагодарили ветерана за его фронтовые и трудовые подвиги и вручили подарки.