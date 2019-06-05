Тюменскому фронтовику, участнику трех войн, исполнилось 102 года

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

102 года исполнилось тюменскому фронтовику, участнику трех войн. Поздравили фронтовика первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов и заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в тюменском регионе Анатолий Коротаев.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Сергей Кочкин родился 5 июня 1917 года. "Семья у нас была большой, многодетной, и я – старший. В 21 год пришлось ухать из родного дома, потому что в 1938 году я был призван в Красную Армию", - сообщил ветеран.

Он воевал на Халхин-Голе, позже стал участником боевых действий войны с Финляндией и фашистской Германией. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Смоленска, Орши, Витебска, Минска и других городов. Штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен. "Одно из ранений и сейчас напоминает о себе, – рассказал Кочкин – до сих пор живу с осколком".

Свой трудовой путь он начал 13 января 1949 года и отдал железной дороге 40 лет жизни. Сергей Степанович участвовал в строительстве железных дорог Тюмень — Тобольск, Тобольск — Сургут, Сургут — Нижневартовск, Сургут — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Ямбург. Ему присвоено звание "Заслуженный экономист РСФСР", он также награжден знаком "Почетный транспортный строитель", а за трудовые успехи удостоен ордена Трудового Красного Знамени и "Знака Почета" и многих других наград.

Гости отметили, что ветеран – человек мужественный, и это качество он проявлял и на фронте, и в мирное время. Трудиться приходилось в тяжелейших условиях. Так, Сергей Кочкин вспоминает, как шло строительство железной дороги Тюмень - Сургут: суровые морозы, непроходимые болота, необходимость привозить стройматериалы, все это делало работу неимоверно сложной, однако в 1966 году первые 215 км путей сдали всего за 21 месяц.

"В моей жизни два главных праздника, - сказал ветеран. – Это 9 Мая и День железнодорожника".

Андрей Артюхов и Анатолий Коротаев поблагодарили ветерана за его фронтовые и трудовые подвиги и вручили подарки.