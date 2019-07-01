Тюменский ветеран Алексей Голендеев празднует столетие

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Григорьевич Голендеев | Фото: ООД «Бессмертный полк России» Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Григорьевич Голендеев | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

Участник Великой Отечественной войны, командир пехотной роты 181 дивизии отдельного истребительного батальона северо-западного фронта, старший лейтенант Алексей Григорьевич Голендеев отмечает 100-летний юбилей 22 июля.

Алексей Григорьевич родился в селе Утка Гагаринского района Нижегородской области 22 июля 1919 года. После окончания Горьковского педагогического института работал завучем средней школы в городе Семенове.

Молодого учителя призвали в Красную армию в 1940 году, 2 августа 1941-го в возрасте 22 лет Алексей Голендеев ушел на войну. Боец воевал в 181 дивизии отдельного истребительного батальона Северо-Западного фронта – это специально созданная дивизия для уничтожения немецких танков.

Первый бой принял под станцией Мга Новгородской области. Воевал под Ленинградом в составе Волховского фронта. Участвовал в боевых действиях под Чудовом, командовал взводом. Контузию получил в первый же год службы.

Позднее дивизия была передана управлению обороны Северо-Западного фронта, а Алексей Григорьевич направлен на курсы младших лейтенантов в Горький при первой Горьковской стрелковой дивизии. После присвоения звания младшего лейтенанта служил в запасных частях, готовил младших командиров – сержантский состав в Белоруссии, под Невелем. По делам службы побывал в Польше и Германии. Победу встретил в Германии.

Декабрь 1944. Лейтенант Алексей Голендеев в первом ряду второй справа | Фото: ООД «Бессмертный полк России» Декабрь 1944. Лейтенант Алексей Голендеев в первом ряду второй справа | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

Демобилизовался в апреле 1946 года. В 1947 году женился. В настоящий момент живет в Тюмени. Алексей Григорьевич воспитал четверых сыновей и дочь, у него 10 внуков и 12 правнуков.

После войны работал директором Тобольского педучилища, директором средних школ №№ 11, 5, 8 в Тюмени, заместителем директора ГПТУ-28. Избирался депутатом городского и районного советов народных депутатов. На пенсии с 1987 года, инвалид второй группы.

Алексей Григорьевич – заслуженный учитель РСФСР, заслуженный учитель Российской Федерации, удостоен знака "Отличник народного просвещения". Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и многими другими наградами.

Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Голендеева с юбилеем!

Младший лейтенант Алексей Голендеев с учебным подразделением | Фото: ООД «Бессмертный полк России» Младший лейтенант Алексей Голендеев с учебным подразделением | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

Ирина Ромашкина