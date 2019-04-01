Ялуторовские юнармейцы побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны

| Фото: Управления МВД России по Тюменской области | Фото: Управления МВД России по Тюменской области

Ялуторовские юнармейцы пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны, милиционеру в отставке Георгию Герасимовичу Герасимову. В преддверии 95-летия ветерана ребята поздравили его с наступающим днем рождения и Днем Победы.

Георгий Герасимович рассказал юнармейцам о своем детстве и о войне, о службе в милиции.

Он родился 1 мая 1924 года в Чувашской Республике. Свой боевой путь прошел от Харькова до Одессы. В его воспоминаниях - огромное дерево, все сучья которого срезали осколки снарядов, и красного цвета снег от пролитой крови однополчан, по которому ему пришлось ползти до передовой, и авианалеты фашистской авиации.

Из-за осколочного ранения обеих ног в 1944 году он попал в госпиталь, после выписки был демобилизован и прибыл на постоянное место жительства в Ялуторовск. В январе 1945 года поступил на службу в органы внутренних дел, работал в Ярковском, Юргинском, Ялуторовском районных отделах милиции. На вопрос юнармейцев о том, кем он служил в милиции, Георгий Герасимович ответил, что много лет боролся с преступностью, будучи оперуполномоченным уголовного розыска. Знакомы ему задачи и участкового инспектора, и следователя, сообщают в УМВД России по Тюменской области.

Пожелав крепкого здоровья, юнармейцы вручили ветерану открытку, которую сделали сами, и прикрепили на его пиджак георгиевскую ленточку.