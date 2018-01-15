Участник боев на Курско-Орловской дуге отмечает день рождения

Фото www.polkrf.ru

96-ой день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны, уроженец деревни Аникино Омутинского района Николай Прокопьевич Чистяков 14 января.

16 июня 1941 года его призвали в ряды Красной армии, где он стал наводчиком 120-мм миномета. Сражался на Курско-Орловской дуге, освобождал Орел, форсировал Днепр и Вислу.

В наградном листе значится: "Тов. Чистяков в наступательных боях полка против немецких захватчиков при форсировании реки Днепр с 1 по 23 октября 1943 года огнем своего миномета истребил до 15 солдат противника и уничтожил 2 станковых пулемета. В боях при форсировании реки Птичь Полесской области с 1 по 2 февраля 1944 года тов. Чистяков точной наводкой своего миномета истребил до 10 солдат противника".

Дошел до Германии, где был серьезно ранен и после длительное время лечился в госпитале в Пензе.

Домой вернулся только в сентябре 1945-го года. После работал в колхозе конюхом, скотником, пас коров. Когда исчезла деревня Аникино, переехал с семьей в село Окуневское, где работал чабаном.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многочисленными медалями. Проживает в селе Окуневское Омутинского района.

Владислав Соколов