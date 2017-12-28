Один из первых Героев Соцтруда Тюменской области отмечает день рождения

Фото ИА "Тюменская линия"

Василий Тимофеевич Пинигин родился 28 декабря 1923 года в селе Ситниково Омутинского района. После окончания 8 классов работал слесарем в Ситниковской МТС, затем в 1941 году в Ишимской школе механизации получил специальность комбайнера.

Призван в ряды Красной армии в августе 1942 года, служил в 533-й ОРХЗ (отдельной роте химической защиты) 165-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Волховском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах.

Из наградного листа к медали "За отвагу": "Тов. Пинигин в период наступательных боев 22 января 1945г., находясь в разведгруппе по захвату трофейного химического имущества, при встрече с группой немцев, своим личным оружием убил 5 гитлеровцев и одного взял в плен. Пинигиным были найдены ценные образцы химической защиты противника…".

Демобилизовавшись, вернулся в родное село и продолжил работу комбайнером. Накануне уборочной страды 1950 года Василий Тимофеевич обязался убрать за сезон на комбайне "Сталинец-1" 800 га хлебов и намолотить 10 тыс. центнеров зерна. Обязательство было выполнено ранее намеченного срока. 11 августа 1951 года Указом президиума Верховного Совета СССР за достижение высоких показателей в 1950 году на уборке и обмолоте зерновых культур комбайнеру Ситниковской МТС Омутинского района Пинигину Василию Тимофеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот".

Занимая активную жизненную позицию, он обратился с открытым письмом ко всем комбайнерам Тюменской области с призывом быстро и качественно провести уборку сезона 1951 года, добиться высокой производительности каждого комбайна, довести суточную выработку на комбайн "Сталинец-6" не менее 50 га. Письмо обсуждалось среди комбайнеров области, были приняты встречные обязательства. 20 мая 1952 года Василий Тимофеевич был награжден вторым орденом Ленина.

Вступив в члены партии большевиков еще на фронте, Василий Пинигин был делегатом XIX съезда КПСС в октябре 1952 года, участвовал в работе Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве, избирался депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов.

В 1954 году он заочно закончил Тюменский техникум механизации сельского хозяйства, в 1956-м – Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности инженер-механик. Был избран секретарем партийной организации Ситниковской МТС, затем – председателем Исетского райисполкома. С 1963 по 1986 годы Василий Тимофеевич работал на посту директора Упоровского совхоза, инженером в областном объединении "Сельхозтехника", начальником управления сельского хозяйства Нижнетавдинского района.

Кроме перечисленных наград, грудь Василия Тимофеевича Пинигина украшают ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и многочисленные медали, рассказал сопредседатель ООД "Бессмертный полк России", ветеран МВД Геннадий Иванов.