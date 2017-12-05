Участник легендарного парада на Красной площади 1941 года отмечает день рождения

Фото ИА "Тюменская линия"

96-й день рождения 5 декабря отмечает участник легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Михаил Алексеевич Воробьев. Уроженец 1921 года села Старый Кавдык Ялуторовского района ушел на войну в ноябре 1941 года.

Он попал на Западный фронт и прослужил там до 22 декабря 1942 года. Работая первым наводчиком второго орудия, младший сержант Михаил Воробьев в борьбе против фашистских захватчиков показал себя храбрым, преданным делу солдатом. Во время налетов немецкой авиации в деревне Арестово-Сычевского района находился в опасности артиллерийского обстрела противником. Михаил Алексеевич из своего орудия, несмотря ни на что, вел точный огонь по противнику и сбил три фашистских самолета, не дав врагу бомбить войска Красной Армии.

Приказом от 19 июня 1943 года младший сержант Воробьев "От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командирования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество" награжден первым орденом Красной звезды.

Фото ИА "Тюменская линия"

Затем был второй орден. Младший сержант Михаил Алексеевич Воробьев, работая командиром расчета второго взвода, одновременно исполняющий обязанности помощника командира взвода, показал себя командиром выдержанным, знающим свое боевое дело.

Во время боевых действий за город Вильно противник старался сделать подброску снарядов, бензина транспортной авиацией своей группировке, окруженной в городе. Вот здесь Воробьев снова проявил мужество и героизм и сбил из пулемета самолет противника Хейнкель 111ф, который сгорел в расположении наших войск вместе с грузом.

Фото ИА "Тюменская линия"

После войны Михаил Алексеевич прошел славный трудовой путь. В 2011 году, когда отмечали 70-летие разгрома фашистов под Москвой, Михаила Алексеевича чествовали как единственного в Тюменской области участника парада 1941 года, оставшегося в живых.

Сейчас Михаил Алексеевич живет со своей супругой, Александрой Андреевной, в Ялуторовске. Рядом с ними дочь, Надежда Михайловна, которая всегда помогает, окружая заботой и вниманием.

При подготовке материалы использованы данные из открытого доступа.

Владислав Соколов