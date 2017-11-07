Участник Великой Отечественной войны отмечает день рождения

Фото ИА "Тюменская линия"

96 день рождения справляет тюменец Юрий Маркович Луковский. Он родился 7 ноября 1921 года на станции Заводоуковская Тюменской области.

Работал секретарем комсомольской организации Омской железной дороги, когда весной 1941 года его призвали в армию и направили в только что сформированный танковый полк башенным стрелком танка БТ-7.

"Утром 22 июня 1941 года наша танковая бригада была поднята по тревоге, а в десять часов мы уже выступили навстречу наступавшим немцам. На следующий день – бой с передовыми частями немецкой армии", – вспоминает ветеран.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тяжелые, изнурительные бои длились до начала августа 1941 года. Советские части то отходили, то закреплялись на каком-то рубеже, то оказывались в окружении, снова выходили из него через болотистые места. На подступах к Валдаю удалось остановить немцев и закрепиться в обороне.

А дальше были трудные военные дороги: бои за освобождение Харькова, форсирование Днепра. Он прошел с боями Измаил, Румынию, победу встретил в Болгарии, а демобилизовался в июле 1946 года.

Фото ИА "Тюменская линия"

Юрий Маркович награжден двумя орденами "Красная звезда", орденом Отечественной войны I степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За отвагу", "За боевые заслуги".

После войны он окончил железнодорожный техникум и работал в отделениях Свердловской железной дороги Урало-Сибирского округа и на станции Тюмень.

Фото из личного архива Юрий Луковского

С мая 1965 по 1992 работал в транспортном управлении Главтюменьнефтегазстроя. Удостоен званий "Почетный работник нефтегазового комплекса Западной Сибири", "Почетный работник Миннефтегазстроя". Награжден медалями "За освоение недр Западной Сибири", "За доблестный труд".

Ветеран участвует во всех значимых событиях города и области. С 2001 года возглавляет Совет ветеранов Центрального административного округа Тюмени. В 2005 году он принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Владислав Соколов