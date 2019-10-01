95 лет отметил тюменский ветеран Андрей Конушин

| Фото: пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

95 лет отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Андрей Конушин из с. Онохино Тюменского района, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Андрей Иванович Конушин родился 5 октября 1924 года в с. Онохино. После окончания девяти классов работал в колхозе.

В августе 1942 года Андрея Ивановича призвали в ряды Красной армии. Он окончил в Тюмени пехотное училище, а после бойца отправили на Брянский фронт в 61 армию. В должности командира зенитно-пулеметного взвода участвовал в Курской битве, 23 июля 1943 года был ранен.

После госпиталя воевал в третьей танковой армии генерала Павла Рыбалко, участвовал в форсировании Днепра. При освобождении железнодорожной станции Белгородск 4 марта 1944 года был снова ранен и вновь попал в госпиталь. 17 апреля 1945 года при наступлении на Берлин в очередной раз получил ранение и контузию.

Домой фронтовик вернулся в 1946 году. Около 40 лет Андрей Конушин трудился агрономом, бригадиром передвижной механизированной колонны, одно время возглавлял колхоз. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За отвагу" и многими другими наградами.