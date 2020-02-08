Тюменскому ветерану Андрею Семинищеву исполнилось 99 лет

| Фото: ООД «Бессмертный полк России» | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

Тюменский ветеран Андрей Гурьянович Семенищев 8 февраля отмечает 99-летие, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Он родился в деревне Кизярь Кировской области. В середине 30-х его большая семья перебралась на жительство в наши края – в Юргинский район.

В ряды Красной армии Андрей Гурьянович был призван осенью 1941 года, обучался на минёра. Он воевал под Сталинградом, когда часть перебросили в Прибалтику, сражался под Ригой, участвовал в уничтожении Курляндской группировки фашистов. Получил осколочное ранение в бедро.

Войну фронтовик закончил в Латвии, в городе Елгава. После демобилизации в 1948 году, он работал учителем, преподавал малышам азы правописания, арифметику, старшеклассникам – черчение. Был директором Юргинской школы-интерната для умственно-отсталых детей.

Андрей Гурьянович Семенищев награжден орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами.