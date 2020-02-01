Ветеран Великой Отечественной войны Василий Шамов отметил 94 день рождения

| Фото: "Тюмень -- наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень -- наш дом" во ВКонтакте

94-летие отметил участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда, тюменец Василий Николаевич Шамов 10 февраля, сообщает администрация Тюмени.

С днем рождения служащего ВМФ, старшину второй статьи в Совете ветеранов Центрального административного округа поздравили представители Союза военных моряков, управы Центрального округа, ветераны и горожане.

Капитан 2-го ранга Виктор Карпов вручил имениннику медаль "За активную военно-патриотическую работу". Он отметил, что Василий Николаевич, не любит рассказывать о своих фронтовых подвигах: "Как-то Василия Николаевича спросили: "Сколько фашистов Вы убили?" Он, не задумываясь, ответил: "У каждого воина своя работа". Он промолчал про то, что, кроме радиста, был пулеметчиком крупнокалиберного пулемета. В один из налетов вражеской авиации на базу торпедных катеров он занял место пулеметчика, и сбил самолет", – рассказал он.

За сбитый самолет и проявленную отвагу Василий Шамов был награжден медалью Ушакова. Его грудь украшает медаль адмирала Нахимова и еще несколько боевых наград.

Семнадцатилетнего Василия Шамова призвали на Балтийский флот в 1943 году, в учебном отряде он получил специальность радиста, а затем был направлен в одну из бригад торпедных катеров Кронштадтского округа. Служил на катерах разных модификаций, в том числе изготовленных в Тюмени. Он – радист, стрелок торпедного катера. За свой ратный труд был награжден боевыми медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Кёнигсберга" и другими. Василий Николаевич с отличием закончил Краснознаменную лесотехническую академию в Ленинграде и с 1971 года работал в Тюмени в промышленном объединении "Тура" на различных должностях: начальником конструкторского бюро, заместителем директора по производству. В 1991 году, выйдя на пенсию, активно включился в ветеранское движение, возглавлял первичную ветеранскую организацию "Тура".

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева вручила Василию Николаевичу благодарственное письмо.

"У нас в микрорайоне Тура есть сквер 30-летия Победы, одно из первых деревьев было посажено ветеранами лесопромышленного комплекса и Василием Николаевичем. Мы каждый год собираемся там 9 мая и 22 июня и всегда рады нашему дорогому ветерану, который по-прежнему активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи", - сказала она.