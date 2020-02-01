Тюменский ветеран войны Александр Рычков отмечает 96 день рождения

| Фото: предоставлено ООД «Бессмертный полк России» | Фото: предоставлено ООД «Бессмертный полк России»

Ветерану войны и труда Александру Степановичу Рычкову исполнилось 96 лет, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Александр Степанович Рычков родился 25 февраля 1924 года в с. Червишево Тюменского района. Добровольцем вступил в ряды Красной армии в августе 1942 года. Сражался на Центральном, первом и четвертом Украинском фронтах, командир огневого взвода батареи 120-мм минометов, гвардии лейтенант. Участвовал в Курско-Орловской битве, освобождал Липецк, Киев и Житомир, форсировал Днепр, сражался в Польше, Чехословакии, Германии. Четырежды ранен.

"За время наступательных боев в Чехословакии с 23.11.44г. проявляя отвагу и инициативу, неоднократно отличался точным и четким выполнением боевых задач, способствуя успеху наших наступательных операций. 18.12.44г. в бою под высотой 744,0 отлично организовал огонь своих орудий, в результате чего была уничтожена минометная батарея противника, подавлен огонь трех его пулеметных точек и убито до 35 немцев", - говорится в наградном листе.

После Победы над фашистской Германией война для сибиряка не закончилась: на Западной Украине он сражался с бандеровскими карателями.

Демобилизовавшись в феврале 1946 года, Александр Степанович более 20 лет отдал службе в военизированной охране ТЭЦ-1. Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, и многочисленными медалями. Имеет воинские знаки "Отличный артиллерист" и "Отличный разведчик".