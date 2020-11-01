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Викуловский ветеран принимал поздравления с 95-летием

Общество, 17:27 18 ноября 2020

администрация Викуловского района

95-летий юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Кузьма Котляров из Викулово.

Из-за санитарных ограничений поздравили ветерана по телефону. Глава района Александр Криволапов, председатель районного совета ветеранов Николай Громоздов и работники соцзащиты передали ему подарки, среди них – поздравительное письмо от президента.

Кузьма Котляров – уроженец Викуловского района. Родители – работники колхоза, воспитали девять детей. На войну его призвали из родной деревни Юшково в 1943 году. Воевал в стрелковой дивизии под Гомелем на втором Белорусском фронте. После тяжелого ранения в 1944 году комиссован и переведен в трудовую армию.

Вернувшись домой, работал трактористом в колхозе, после трудился в леспромхозе и на викуловской нефтебазе. Вместе с супругой воспитали пятерых детей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и юбилейными медалями.

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , ветераны , Викуловский район

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