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Викуловчане могут поддержать малоимущих пенсионеров

Общество, 09:37 25 сентября 2020

КЦСОН Викуловского района

Одежду, бытовую технику и предметы первой необходимости могут передать викуловчане пожилым людям в рамках марафона "Азбука добра" в Викуловском районе.

По информации Комплексного центра социального обслуживания, акция проходит с 20 сентября по 20 октября 2020 года. Это традиционное мероприятие в районе, посвященное Дню пожилых людей. Организована акция для привлечения внимания общественности к пожилым односельчанам, поддержке их в трудной жизненной ситуации.

Передать одежду и предметы можно в викуловский КЦСОН на ул. Ленина, 9. Подробности по телефону 8 (34557) 2-32-88.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , День пожилых людей

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