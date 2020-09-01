Викуловчане могут поддержать малоимущих пенсионеров

КЦСОН Викуловского района КЦСОН Викуловского района

Одежду, бытовую технику и предметы первой необходимости могут передать викуловчане пожилым людям в рамках марафона "Азбука добра" в Викуловском районе.

По информации Комплексного центра социального обслуживания, акция проходит с 20 сентября по 20 октября 2020 года. Это традиционное мероприятие в районе, посвященное Дню пожилых людей. Организована акция для привлечения внимания общественности к пожилым односельчанам, поддержке их в трудной жизненной ситуации.

Передать одежду и предметы можно в викуловский КЦСОН на ул. Ленина, 9. Подробности по телефону 8 (34557) 2-32-88.

Евгения Шевцова