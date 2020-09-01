Помощь тьюторов и психологов бесплатно получают тюменские студенты

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Полноценную психологическую службу для комплексной работы со студентами планируется создать в ТюмГУ. Сейчас поддержку обучающимся вуза оказывают в Центре тьюторского сопровождения с участием тьюторов и психолога, сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения.

По словам психолога Центра тьюторского сопровождения Александра Санникова, молодым людям важно получать такую помощь.

"Новый студент" постоянно исследует "кто я, и что мне интересно" и самостоятельно совершает выбор, куда идти и чему учиться. Такой уровень ответственности – серьезный стресс и для опытного зрелого человека. Если честно, большинство "опытных и зрелых" в нашей культуре с такой свободой и не справляются. К машине с более совершенным двигателем мы должны прибавить и более совершенные "подушки безопасности". У университета – это Центр тьюторского сопровождения и психолог в упаковке", - рассказал специалист.

Он пояснил, что задуматься о психологической помощи стоит при нарушении аппетита, сбитом режиме сна, частых перепадах настроения, апатии, если не удается, как раньше, справляться с эмоционально цепляющими вызовами. Психологическая поддержка анонимна и бесплатна, администрация получает данные только о числе людей, получивших консультацию.

"Стратегическая задача – это собрать статистику и выработать механизмы, которые помогут в будущем создать полноценную психологическую службу, которая будет комплексно работать в университете. Основная задача – это вовремя обнаружить, кому нужна помощь, и объяснить, что в этом нет ничего страшного: мы найдем выход", - сообщил Александр Санников.

Записаться на консультацию можно на сайте университета.