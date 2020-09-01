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Тюменца за пьяную езду приговорили к реальному сроку

Происшествия, 10:37 25 сентября 2020

ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

26-летний житель Тюмени за неоднократную пьяную езду осужден к реальному лишению свободы на три год три месяца, сообщает региональная прокуратура.

Известно, что 10 июля 2020 года тюменец весь вечер распивал пиво. Ночью на Mitsubishi ASX отправился в магазин, был остановлен на ул. Ямская сотрудниками ГИБДД. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования. Его доставили в областной наркологический диспансер, где он также отказался от алкотестера.

Установлено, что в марте 2018 года мужчина дважды за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения был привлечен к административной ответственности. В этот же год его осудили за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере по ч.2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и еще на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

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# водитель , прокуратура

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