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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из-за короткого замыкания в Тюменской области произошли три пожара

Происшествия, 10:27 25 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Три пожара по причине короткого замыкания электропроводки произошли в Тюменской области 24 сентября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, в 10 часов 30 минут загорелся двухквартирный деревянный жилой дом № 119 на ул. Калинина в Тюмени. Пламя повредило кровлю на площади 56 квадратных метров. На месте работали 16 сотрудников пожарно-спасательных частей города. Было задействовано пять единиц техники. Соседние строения не пострадали. Пострадавших и погибших нет.

В 14 часов 30 минут возле остановочного комплекса на ул. Республики — в районе Рабочего поселка — в Тюмени вспыхнул автомобиль ВАЗ-21043 с тюменскими номерами. С пламенем боролись сотрудники 15-й пожарно-спасательной части. Огонь повредил салон.

В квартале БСИ-2 в Тобольске в 17 часов 30 минут начался пожар в деревянном складском помещении размерами пять на пять метров. С огнем справились пожарные 128-й пожарно-спасательной части. Повреждена обшивка на площади шести квадратных метров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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