Тюменцы участвуют в финале чемпионата "Навыки мудрых"

| Фото: www.flickr.com/ | Фото: www.flickr.com/

Трое тюменцев участвуют в финале III Национального чемпионата "Навыки мудрых" в компетенциях "Кирпичная кладка", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Сантехника и отопление", сообщают организаторы.

Соревновательные площадки организованы в Тюмени и Тобольске.

51-летний Александр Ребеченко демонстрирует мастерство в кирпичной кладке. Он работает каменщиком в "Тюменской домостроительной компании".

Преподавателю Голышмановского агропедагогического колледжа Николаю Непомнящих 58 лет. Он соревнуется в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

"Когда участвовал на областном уровне, волнения не было и о победе не думал: надо было выполнить задание, и я его делал. Конечно, обрадовался, узнав результаты. Сейчас возложена куда большая ответственность, но я ничего не загадываю наперед: стоит задача — буду выполнять", —сказал он.

54-летний преподаватель Тобольского многопрофильного колледж Рафаил Халилов представляет Тюменскую область в компетенции "Сантехника и отопление".

"В победу верю! А иначе зачем участвовать? На региональном чемпионате соперники были сильные, но мне удалось занять призовое место. К финалу готовился интенсивно, даже в отпуске тратил на это время. У меня два модуля: за шесть часов надо выполнить монтаж системы отопления и за два часа — монтаж холодного и горячего водоснабжения", — говорит конкурсант.

Всего в финале III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс "Навыки мудрых" участвуют более 200 человек в возрасте 50 лет и старше.

Впервые мероприятие проходит в дистанционном формате: каждый профи демонстрирует мастерство в своем регионе, а центр управления соревнованиями расположен в Новосибирске.

Имена победителей объявят 27 сентября.