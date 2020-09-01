"Доброшкола" открылась в Ялуторовске

| Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте | Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте

Пройти предпрофессиональную подготовку и приобрести полезные навыки могут ученики в лабораториях и учебных классах "Доброшколы". Она действует на базе ялуторовской школы-интерната №6 для ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщает региональный департамент образования и науки.

Субсидию на поддержку образования детей с овз регион получил по нацпроекту "Образование".

| Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте | Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте

На средства федерального гранта в школе обновили оборудование кабинетов технологии для девочек и мальчиков, закупили новый инвентарь для швейного, картонажного и переплетного дела, декоративно-прикладного искусства, изучения бытового электрооборудования, оснастили собственную фото- и видеостудии, кабинеты робототехники и анимации. А также создали классы русского языка и информатики, специально оборудованные с учетом особенностей воспитанников.

| Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте | Фото: школа №6 г. Ялуторовск ВКонтакте

Теперь для слепых и слабовидящих учеников школа сама может делать рабочие тетради, карты и другие необходимые материалы.