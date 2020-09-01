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Новые правила поверки бытовых счетчиков: что изменилось

Общество, 15:19 25 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Поправки в закон "Об обеспечении единства измерений" вступили в силу, сообщает Госдума. Они избавят граждан от необходимости хранить лишние бумажки и защитят их от мошенников.

С 24 сентября единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки бытовых счетчиков становится электронная регистрация. Это позволит сделать систему надежнее. Рассказываем, как.

После поверки счетчиков специалист в течение суток должен будет внести данные о результатах в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (электронный реестр ФГИС "Аршин"). Владелец счетчика получит доступ к данным в разделе системы "Сведения о результатах поверки средств измерений" по заводскому номеру счетчика. В разделе есть личный кабинет, войти в который можно с помощью профиля на госуслугах.

Бумажное свидетельство гражданам будут выдавать по их просьбе, оно будет носить информационный характер, так как без внесения данных в систему поверка не будет считаться действительной.

Действующие сейчас бумажные свидетельства будут иметь силу до указанного в них срока очередной поверки прибора.

Специально самим пользователям ничего делать не нужно — достаточно ознакомиться с системой, чтобы понять, как она работает, и проверить данные по своему счетчику, используя его индивидуальный номер.

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# счетчики , электроэнергия

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