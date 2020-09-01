Тюменские компании чаще всего кредитуются в МСП Банке для выполнения муниципальных контрактов

Архивное фото | Фото: ishim.admtyumen.ru Архивное фото | Фото: ishim.admtyumen.ru

В 1,5 раза нарастил объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации госконтрактов, МСП Банк в 2020 году. За соответствующий период 2019 года банк кредитовал на 34 млрд, в этом году - на 58 млрд рублей.

Чаще всего бизнес в 2020 году получает финансирование на исполнение муниципальных контрактов: ремонт школ, больниц, строительство объектов инфраструктуры, благоустройство улично-дорожной сети, ремонт городского освещения. В региональной разбивке активнее всего берут кредиты для исполнения контрактов компании из Новосибирской, Тюменской и Омской областей.

Как сообщают в пресс-службе финансовой организации, у них действует специальный кредитный продукт для финансирования расходов, связанных с исполнением субъектом МСП контракта в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Ставка по продукту - от 7,75% годовых, максимальная сумма – до 500 млн рублей.

Также МСП Банк нарастил объем предоставленной гарантийной поддержки в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ на 11% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Максимальная сумма банковской гарантии – 1 млрд рублей, ее стоимость – от 2% годовых.